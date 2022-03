Témoignage au Luxembourg – «Fière d'être russe, je n'ai rien à voir avec ce président»

Originaire de Saratov, à 750 km au sud-est de Moscou, Nataliya réside au Luxembourg depuis plus de quatre ans. La jeune Russe de 22 ans, active dans le secteur hôtelier, voit la guerre menée par son pays en Ukraine comme «une tragédie, dont l'unique responsable est Vladimir Poutine». Pour elle, «cette guerre est entourée de beaucoup de propagande». Et si elle précise «ne rien croire à ce que raconte Poutine», par contre, «les personnes plus âgées, moins familières des médias modernes, croient ce qu'elles voient et entendent», glisse-t-elle.