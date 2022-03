ESCH2022 : «Fiers de faire rayonner la culture du Luxembourg»

ESCH/BELVAL - Dan et Chris, deux jeunes Luxembourgeois, racontent leur fierté de contribuer depuis plusieurs mois à la préparation d'un événement qui restera dans leur mémoires.

Dan (25 ans) et Chris (26 ans), ont mis toute leur énergie pour faire de la cérémonie d'ouverture d'Esch2022 un succès.

À quelques heures de la soirée d'ouverture d'Esch2022, Dan est à la fois stressé et excité. T-shirt de bénévole sur le dos, bracelet de l'événement au poignet, il fait partie des plus de 500 volontaires mobilisés samedi pour la cérémonie de lancement. Engagé depuis l'été dernier dans la préparation de l'événement, ce jeune mécanicien d'avion n'a pas hésité à prendre une semaine de congés pour être au plus près de sa collègue Chris, qui dirige des centaines de bénévoles.