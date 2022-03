Fiesta autour de la chanson latino

Pas une seconde d’ennui lors de la cérémonie de remise des MTV Latin Video Music Awards: Kate Perry s’est cassé la figure, les nanas de «KISS» se sont roulé un patin. Caliente caliente.

Quand on invite des provocateurs, on ne peut pas tout prévoir et le show de jeudi a réservé son lot de surprises… Sous l’œil plutôt amusé des Tokyo Hotel, récompensés pour «le meilleur morceau».