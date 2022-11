FIFA 23 prédit un sacre de l’Argentine à la Coupe du monde

Et si FIFA 23 avait déjà tué tout suspense? Le célèbre jeu de simulation de football a, comme tous les quatre ans, rendu son verdict et il prédit une victoire finale de l’Argentine à la Coupe du monde 2022. EA Sports, éditeur du jeu, a analysé grâce à ses bases de données statistiques tous les matches, des phases de groupe jusqu’à la finale, et a déterminé que Messi et ses coéquipiers, qui restent à l’heure actuelle sur une série de 37 matches sans défaite, étaient promis au titre mondial.

Le capitaine de l’Albiceleste est également vu comme le futur vainqueur du trophée du meilleur buteur et meilleur joueur du tournoi. L’équipe type serait composée, selon FIFA 23, d’Emiliano Martinez, Marcos Acuna, Leandro Paredes et Rodrigo De Paul, tous argentins, ainsi que de Marquinhos, Vinicius Junior et Richarlison pour le Brésil, Raphael Varane et Kylian Mbappe pour la France, et Joao Cancelo pour le Portugal.