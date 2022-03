Jeux vidéo : «FIFA 23» réunirait les joueurs PC, Xbox et PlayStation

La future simulation de foot, probablement la dernière à porter le nom FIFA, devrait proposer du crossplay et mettre la Coupe du monde masculine et féminine à l’honneur.

Autre révélation rapportée par Tom Henderson, «FIFA 23» devrait mettre à l’honneur la Coupe du monde, ou plutôt les Coupes du monde. Le prochain opus intégrerait en effet celle masculine au Qatar et celle féminine qui doit se dérouler en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Fin de la licence FIFA?

Il y a quelques jours, on apprenait que «FIFA 23» pourrait être le dernier opus de la franchise à porter ce nom, la collaboration entre EA et la FIFA risquant d’être interrompue. La fédération internationale souhaitant mettre fin à l’exclusivité dans le but de vendre ses droits à d’autres acteurs du marché vidéoludique. «En regardant vers l’avenir, nous voulons développer la franchise, et ironiquement, la licence FIFA est en fait un obstacle à cela», a récemment confié Andrew Wilson , patron d’Electronic Arts, à ses employés, a rapporté VGC.