À Los Angeles : La fille de Kobe Bryant harcelée: «Je ne me sens pas en sécurité»

Elle a saisi la justice pour demander une ordonnance d'éloignement: Natalia Bryant, 19 ans, est à bout de nerfs depuis qu'un certain Dwayne Kemp, 32 ans, la harcèle, la pourchasse et lui envoie des messages privés. «Je ne me sens pas en sécurité», explique la fille aînée de la légende du basketball dans un document transmis à la justice que TMZ a pu consulter.