au Rock-A-Field : Filles hospitalisées à cause de «space-cakes»

ROESER - Deux lycéennes de 16 et 17 ans ont passé la nuit à l'hôpital alors qu'un jeune leur avait proposé des «brownies» au festival du RAF, vendredi, indique la police ce samedi.

Deux lycéennes ont contacté les unités de secours au Rock-A-Field à Roeser, vendredi, après de forts malaises. Elles indiquaient avoir mangé des «brownies», qu'un garçon, qu'elles connaissaient vaguement, leur avait proposé. Les filles, âgées de 16 et 17 ans, se plaignaient de tachycardie et de grelottements. En plus, elles affirmaient avoir la cavité buccale très sèche et ne comprenaient pas ce qui leur arrivait.