Accident mortel avec deux véhicules du Luxembourg en France, que s'est-il passé?

Il a coûté la vie à une fillette de 11 ans et a fait neuf blessés dont une Luxembourgeoise et plusieurs Portugais. Deux des blessés étaient samedi, en état d'urgence absolue.

«À très basse vitesse» sur la voie de droite

Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte. Sept blessés légers, dont le conducteur du premier véhicule, ont été transportés à l’hôpital d’Orange. L’A7 a été coupée entre Valence et Bollène entre 5h et 8h45. «Je n'avais jamais vu un tel déploiement de pompiers», raconte Jonathan, un frontalier français qui rentrait de vacances et a découvert sur la voie opposée les véhicules accidentés et l'hélicoptère posé sur l'autoroute.