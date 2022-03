Fillon soutient Total, «une des plus belles entreprises françaises»

Le Premier ministre français a pris le contre-pied de son secrétaire d'État à l'emploi Laurent Wauquiez qui s'était dit «scandalisé» par l’annonce de la suppression de 555 postes.

Laurent Wauquiez avait demandé un «geste» à l'entreprise pour «l'apprentissage et l'emploi des jeunes» en réponse à la suppression de postes. François Fillon, qui s'exprimait à Anneyron dans la Drôme lors d'un déplacement sur le thème du financement des entreprises, a affirmé ne pas faire «partie de ceux qui se livrent au sport national qui consiste à dénigrer une des plus belles entreprises françaises, une de celles qui investit le plus, une de celles qui crée le plus d'emplois et une de celles qui rapportent le plus de richesses à la France».