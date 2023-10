«Saw X»: montage stoppé par la police à cause de cris de torture

Les films de la franchise «Saw» ont la réputation de filer la frousse. Et ils sont visiblement aussi très réalistes. Le réalisateur du 10e long métrage, à voir dès le 25 octobre dans nos salles, a raconté qu’un des monteurs du film avait été interrompu en plein travail par la police. Les agents avaient débarqué chez lui, à Los Angeles, après un appel de voisins qui pensaient avoir entendu quelqu’un qui se faisait torturer.

Kevin Greutert, réalisateur de «Saw X», a précisé que la scène en question était celle dite de l’aspirateur oculaire. Son monteur, Steve Forn, travaillait sur le son de celle-ci quand il a vu des officiers débarquer. «On a frappé à sa porte. Steve a une caméra qui donne sur sa sonnette. Des policiers disaient de leur ouvrir parce que des voisins les avaient appelés disant qu’un homme se faisait torturer à mort», s’est souvenu Greutert pour «NME». Forn a alors répondu qu’il bossait sur un film et a invité les policiers à venir vérifier par eux-mêmes, ce qu’ils ont refusé de faire se contentant de rigoler et de blaguer sur le côté très réaliste de la séquence. «C’est plutôt une histoire marrante. En plus, Steve est un homme si doux. Je ne peux qu’imaginer la tête qu’il a faite quand il a vu la police chez lui», a encore plaisanté Kevin Greutert, qui a réalisé pas moins de sept «Saw», dont le premier sorti en 2004.