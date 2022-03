Loi luxembourgeoise : Filmer sous la jupe dans un lieu public: pas illégal!

LUXEMBOURG - L'homme qui filme sous les jupes des femmes, dans les bus de la capitale, ne peut pas être poursuivi au regard de la loi.

L'homme qui filme en toute impunité sous les jupes des femmes depuis cinq ans, dans les bus des lignes 7, 18 et 20 entre la gare et le Kirchberg n'est pas près d'arrêter ces agissements. Et ce n'est pas la police qui l'y contraindra! L'affaire avait déjà été classée sans suite en 2012.