«Fils de Boche», il est enfin allemand

Né pendant la Deuxième guerre mondiale d'une mère française et d'un père lieutenant dans la Wehrmacht, Daniel Rouxel a reçu avec émotion son certificat de nationalité allemande.

Il est devenu mercredi à Paris le premier enfant français de «Boche» à accéder à la nationalité allemande en vertu d'un accord récent. Daniel Rouxel, 66 ans, avait rendez-vous mercredi après-midi au Consulat d'Allemagne à Paris. Il en est ressorti muni d'un certificat de nationalité allemande, après une cérémonie très émouvante. Les larmes aux yeux, il a déclaré: «Je suis allemand, je ne suis plus un bâtard, j'ai une maman et un papa, je suis un enfant comme tous les autres». «J'ai enfin cette deuxième moitié qui m'a cruellement manqué», a-t-il confié.

La France et l'Allemagne ne sont que récemment parvenues à un accord pour régler le cas de ces enfants de la guerre, en tout cas ceux qui veulent obtenir la nationalité allemande et devenir ainsi franco-allemands. L'histoire de ces enfants (ils seraient 200 000), le plus souvent soumis aux brimades et aux insultes dans la France de l'après-guerre, était longtemps restée entourée d'un lourd silence en France et en Allemagne.