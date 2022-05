En Espagne : Fin de cavale pour trois Allemands qui blanchissaient de l’argent sale

Les fugitifs, recherchés depuis 2021, ont été arrêtés à Málaga, en Andalousie, au cours d’une vaste opération hispano-allemande, annonce ce jeudi Europol.

«Les membres de cette organisation appliquaient des mesures de sécurité extrêmes, évitant toute forme de routine dans leurs déplacements quotidiens», a précisé la garde civile espagnole. Lors de ces déplacements, «ils utilisaient de fausses identités basées sur de faux documents d’identité bulgares et allemands, changeant quotidiennement d’adresse et de véhicule, et communiquant et effectuant différentes opérations par le biais de plateformes cryptées», a-t-elle ajouté.