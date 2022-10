Elections au Brésil: «Fin de l'autoritarisme», un «mafieux» élu, les Brésiliens du Luxembourg réagissent

«J’étais connectée avec mon pays toute la soirée, mais je suis quand même déçue du résultat final», s’exclame Flavia, enseignante installée au Luxembourg depuis sept ans. L’ancienne doctorante, originaire de Curitiba (sud du Brésil), estime que les candidats éliminés au premier tour méritaient plus d’intérêt de la part de la population brésilienne. Pour elle, c’était ni Bolsonaro ni Lula.

«Au Brésil, la population est très polarisée. À mon avis, c’était plus un vote de rejet qu’un vote d’adhésion», ajoute-t-elle. Cette dernière s’est quand même déplacée pour voter, mais n’a pas souhaité dévoiler l’identité du candidat à qui elle a donné sa voix, assurant qu'elle souhaite le meilleur à son pays. Au Luxembourg, 760 électeurs brésiliens étaient inscrits sur les listes pour ce scrutin, c’est trois fois plus qu’en 2018. Au total, 519 se sont rendus aux urnes à l’Escher Infofabrik à Esch, pour un total de 481 suffrages exprimés.

À Esch, c’est aussi le candidat et nouveau président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva qui est arrivé en tête, avec environ 57% des voix (274 bulletins) contre 43% (204 voix) pour le président sortant d’extrême droite Jair Bolsonaro. Au premier tour, Lula devançait également son rival, avec 253 votes contre 174.

Sa courte victoire est un soulagement pour Melissa, pharmacienne de formation, arrivée au Luxembourg en 2020. «J'ai voté Lula avec conviction, pour garantir la démocratie, la liberté et la fin de l'autoritarisme. Pour la fin de la faim, pour l'accès à l'éducation, à la culture et à la science pour tous. J’ai beaucoup d’espoir car je vois Lula comme un politicien expérimenté, qui comprend les besoins du peuple», témoigne-t-elle.

Dans le camp du président sortant et battu, l’ambiance est tout autre. «J’ai honte pour mon pays. Honte de voir un peuple réélire à sa tête un voleur comme Lula. Pour moi, c’est l’un des plus grands mafieux d’Amérique latine. Je n’aime pas tout chez Bolsonaro, mais ce n’est pas un criminel», confie Glauber, informaticien originaire de Rio, installé au Luxembourg depuis six ans.