Fin de la chimiothérapie: Caroline Receveur en larmes dans le couloir de l'hôpital

«Plus de 100 jours de traitements et 6 cycles de chimiothérapie TCHP plus tard, me voilà franchissant la première étape de ma course de fond vers une complète guérison»: Caroline Receveur a posté une vidéo et un message touchant lundi soir sur Instagram. On la voit dans le couloir de l'hôpital, embrasser les soignants, en larmes. Elle va ensuite faire sonner la cloche du service, un geste symbolique qui signifie la fin du traitement de chimiothérapie.

«J’ai traversé les montagnes russes, j’ai pleuré, j’ai douté, j’ai eu peur, mais petit à petit tout cela a laissé place à une immense vague de bienveillance envers moi et envers cette étape qui me permet aujourd’hui de réaliser le sens du mot: VIVRE», a-t-elle expliqué.

«Je suis heureuse»

Fin juillet, elle avait confié à ses abonnés qu'elle souffrait d'un cancer du sein «agressif» depuis plusieurs semaines et qu'elle n'avait plus envie de le cacher. «Je me souviendrai de ces 5 mois passés dans la souffrance, certes, mais surtout dans l’amour, dans la lumière et dans la foi», a-t-elle écrit lundi. «Comme jamais auparavant, j’ai eu confiance. En moi, en mon corps, en mes traitements, en ma guérison, en la VIE».

La maladie lui a permis de se «délester des poids qui m’empêchaient de vivre en pleine conscience et en confiance». «Je ne peux pas vous décrire à quel point je suis heureuse, profondément heureuse comme je ne l’ai jamais été», a souligné l'influenceuse qui sait que le chemin est encore long. «Il me reste encore les étapes de la chirurgie, de la radiothérapie et de l’immunothérapie, mais mon cœur, ma tête et mon âme sont en paix, et je le suis, pour la première fois de ma vie».

La maman de Malone a reçu le soutien de très nombreuses personnalités telles Christina Millan, Adèle Exarchopoulos, Chiara Ferragni, Sylvie Tellier ou encore Iris Mittenaere. «Je sais que t’aimes pas ça mais retenir ses larmes est un peu compliqué quand on voit ça, tant d'émotions face à cette libération, de bonheur pour toi, je suis heureuse pour vous et j’ai hâte de démarrer la zumba avec toi», a lancé l'ex Miss Univers avec un clin d'œil.

