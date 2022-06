Tennis : Fin de match à 1h16: «C’est trop tard!»

Novak Djokovic et Rafael Nadal ont critiqué l’heure tardive à laquelle leur quart de finale a été programmé mardi. Mais tous deux disent comprendre les décisions des chaînes TV.

Programmé en nocturne, le quart de finale entre Rafael Nadal et Novak Djokovic s’est terminé mercredi à 1h16 et les deux joueurs ont regretté cette heure tardive liée, ont-ils souligné, à la volonté des diffuseurs qui «versent beaucoup d’argent». «C’est trop tard, sans aucun doute», a lâché le vainqueur, Nadal, qui a dû se plier ensuite à l’exercice de la conférence de presse. «Je ne peux pas me plaindre parce que j’ai deux jours de repos (ndlr: avant la demi-finale vendredi), a-t-il poursuivi. Mais si je n’en avais qu’un, ou si l’on prend le cas de Zverev à Madrid (qui a terminé sa demi-finale à une heure passée, s’est couché à 5h20 et dû jouer la finale 13 heures plus tard), alors oui, c’est un gros problème», a souligné l’Espagnol.