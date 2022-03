Football - Ligue 1 : Fin de saison «à risques» à Saint-Symphorien?

Le directeur de la sécurité du FC Metz, Jean-François Girard, fait le point sur la situation du club après les récents incidents à Lille.

C'est difficile à dire, même si c’est certain que quand le sportif n’est pas bon, il y a des tensions supplémentaires. Toutefois, il y a une dizaine d’années, je pense qu’on aurait pu avoir plus de craintes. Depuis, des choses ont été mises en place.

Aujourd’hui, les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif répressif. Ensuite, il y a le volet pédagogique. Nous avons une réunion une fois par mois avec les groupes de supporters. Ils sont très bien informés de la législation, de ce que des incidents pourraient leur coûter et coûter au club.

Il n’y a pas de remise en question du replacement de la Horda en Est Haute car la décision a été collégiale entre le club, les pouvoirs publics et le groupe de supporters. Après les incidents de Lyon, il y avait deux solutions: les monter et installer un filet anti-projectiles. Le club a été lourdement sanctionné et ne peut pas être otage de quelques pseudo-supporters