Energie : Fin des chaudières au fioul: l’Alsace rurale en quête d’une nouvelle énergie

ROSTEIG – Les nouvelles normes environnementales entrées en vigueur ce vendredi en France empêchent désormais d’équiper les bâtiments avec des installations neuves fonctionnant au charbon ou au fioul.

«J’ai acheté en sortie d’études, sans quasiment aucun revenu fiscal, et donc avec le maximum d’aides», précise le récent diplômé en pharmacie. Son emploi assuré, les banques n’ont pas hésité à lui accorder un prêt pour l’acquisition de ce bien de 82 m² surplombant les deux églises du village pour 500 habitants, «l’une protestante, l’autre catholique». Son ordinateur par terre, en l’absence de chaises, dans la maison en pleine rénovation, Yannick Kennel rentre dans son ordinateur les mesures prises au sous-sol pour être certain que l’imposante cuve capable de contenir 3,7 tonnes de granulés pourra tenir.

Autre option: les pompes à chaleur

«On a vendu une seule chaudière au fioul l’an dernier, aucune cette année... On surfe sur les aides», lâche à quelques kilomètres de là M. Kennel dans son magasin d’Ingwiller où brillent des poêles à bois et à granulés tout neufs. La tendance risque de s’accentuer. Les nouvelles normes environnementales entrées en vigueur vendredi empêchent désormais d’équiper les bâtiments avec des installations neuves fonctionnant au charbon ou au fioul, en raison d’un niveau d’émissions de gaz à effet de serre dépassant le seuil des 300 grammes de CO2 par kilowattheure.

Dans la région de Strasbourg, la mesure a un impact particulier avec 24% des résidences principales chauffées au fioul dans le Bas-Rhin, l’un des plus forts taux du Grand-Est, et le double de la moyenne nationale. Quant au gaz de ville, il n’arrive pas à Rosteig, ni dans 25 000 autres communes françaises, situées principalement à la campagne et dans le périurbain. Autre option: les pompes à chaleur. Mais la rigueur des hivers dans ce village adossé aux Vosges du Nord rend Yannick Kennel réticent: «Tout le monde en voudrait, mais leur fonctionnement est très aléatoire. C’est paradoxal, mais parfois je demande aux gens dans un premier temps de mieux isoler les murs et les combles avant de changer leur chauffage».