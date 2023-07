Attentats de Bruxelles: Fin des débats au procès des attaques de 2016, le jury part délibérer

La Cour d’assises de Bruxelles a mis jeudi soir un point final à sept mois de débats au procès des attentats djihadistes qui avaient fait 32 morts en mars 2016 dans la capitale belge, et un premier verdict est attendu courant juillet.

Travail de longue haleine

«Coauteurs» des attaques

Comme le veut la loi belge, les peines en cas de culpabilité ne seront prononcées que dans un deuxième temps, après une nouvelle phase de réquisitions et de plaidoiries de la défense. Cette étape n’interviendra qu’après la coupure du mois d’août. Dans son réquisitoire au printemps, le Parquet fédéral a demandé la condamnation comme «coauteurs» des attaques de huit des dix accusés, dont Salah Abdeslam et Mohamed Abrini. Ils encourent la réclusion à perpétuité pour les infractions d’«assassinats et tentatives d’assassinat dans un contexte terroriste».