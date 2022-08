Océan Atlantique : Fin des espoirs pour un jeune plongeur disparu aux Açores

L’adolescent a disparu lundi, au large de l’île portugaise de Faial, dans l’océan Atlantique. Les secours tiennent compte des «conditions de la zone» et des «limites à la survie en mer».

L’alerte sur la disparition de Jules Prou, à environ dix milles nautiques (environ 18,5 kilomètres) à l’ouest d’une île des Açores, avait été donnée lundi. Plus de trois jours plus tard, les recherches ont été abandonnées.

L’Autorité maritime portugaise a annoncé, vendredi, la fin des recherches engagées pour retrouver un jeune espoir français du surf âgé de 16 ans, disparu lundi alors qu’il faisait de la plongée au large de l’île de Faial, dans l’archipel des Açores. «Plus de 75 heures après le signalement de la disparition et compte tenu des conditions de la zone et des limites à la survie en mer, les recherches prennent fin», a indiqué l’Autorité maritime portugaise. «Un avis à la navigation sera maintenu pour tous les navires traversant la zone, afin qu’ils restent vigilants et signalent toute observation.»