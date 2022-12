Indonésie : Fin des restrictions anti-Covid pour la population

Population immunisée

Il a toutefois appelé ses concitoyens à rester vigilants, et notamment à continuer à porter le masque en intérieur et dans les foules, même si ce ne sera plus obligatoire. Les infections ont très nettement diminué depuis le pic de cet été dû au variant Omicron. On compte maintenant moins de 1000 nouveaux cas par jour, selon les statistiques officielles.