Chantier à la frontière – Fin de la galère le 21 mars autour de Rodange?

Plus que quelques jours de patience... Alors qu'il pourrit la vie de milliers de frontaliers français et belges entre Rodange et Athus depuis le 7 janvier, le chantier du pont de l'avenue de l'Europe devrait se clôturer le 21 mars. «Mais on ne peut pas s'engager de manière formelle», coupe Jean-Philippe Roiseux, chef de service chez Idelux, maître d'œuvre du chantier, conscient que le délai a déjà été repoussé deux fois.