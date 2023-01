Vidéo à la demande: Fin du partage de compte Netflix: qu'en pensent les résidents du Luxembourg?

Pour autant, du côté des utilisateurs de Netflix, il n'y a pas lieu de paniquer, vu que le changement ne se fera pas du jour au lendemain. Avec la demande d'un supplément immédiat, Netflix ne ferait rien d'autre que se tirer une balle dans le pied. Avec en prime l'irritation des titulaires de compte et des utilisateurs provoquée par des mails et notifications, comme le souligne le magazine américain Variety .

Oui, je suis titulaire du compte et j'ai transmis mes données de connexion à au moins une autre personne. Oui, j'utilise le compte d'une de mes connaissances. Non, je suis la seule personne à utiliser mon compte. Non, je ne vais pas sur Netflix.

Nous avons mené l'enquête auprès des utilisateurs de Netflix au Luxembourg pour savoir s'ils partageaient leur mot de passe et comment ils allaient gérer ce changement. Jenny partage un compte avec trois autres personnes. Bien qu'elle ne soit pas titulaire du compte, elle dit attendre «jusqu'à ce que ça ne soit plus possible» et se dit prête à payer. «Mais j'imagine que ça prendra du temps pour déterminer les utilisateurs d'un compte. Mon beau-frère, qui est titulaire du compte, est souvent en déplacement et ne cesse de streamer à partir de lieux différents», déclare-t-elle. Pour elle, l'interdiction du partage de compte n'est toutefois pas un motif de résiliation.