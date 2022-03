Conflit en Ukraine : Fin du périple au Findel pour les frères Thill

LUXEMBOURG - Après avoir fui l'Ukraine, où ils évoluent en club, les footballeurs luxembourgeois Vincent et Olivier Thill sont arrivés à Luxembourg, ce dimanche.

Comme des milliers d'expatriés, les footballeurs étaient déterminés à plier bagage après l'invasion russe. «On essaie juste de se sauver. De sauver la famille, les amis et de rentrer le plus vite possible. On ne pense qu’à ça maintenant», confiait Olivier, juste avant son départ.