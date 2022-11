Les banques du Luxembourg font-elles du «greenwashing»?

Investissements éthiques et durables, finance verte, autant de termes devenues des figures imposées dans la plupart des établissements financiers désireux de montrer leur souci de l'environnement. La place financière luxembourgeoise n'échappe pas à la règle. Mais que se cache-t-il réellement derrière ces produits financiers éco-responsables? Pas grand chose, estime Greenpeace Luxembourg qui a de publié cette semaine une vaste enquête sur le sujet.

19 clients et clients mystères ont mené 27 entretiens de conseil dans 6 établissements financiers différents – Banque de Luxembourg, Banque Internationale à Luxembourg, Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat (Spuerkeess), Banque Raiffeisen, BGL BNP Paribas, ING Groep – Il en ressort «qu'aucuns des produits présentés comme respectueux du climat ne suit une trajectoire de réduction de l'intensité des gaz à effet de serre qui soit compatible avec l'objectif d'un réchauffement global maximal de 1,5°C», explique le Dr. Martin Granzow, expert financier de Nextra Consulting GmbH et auteur du rapport.