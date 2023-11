Le Luxembourg, «lieu idéal pour investir dans la microfinance»

Pour rappel, les services de microfinance fournissent un ensemble de facilitations pour accéder au crédit et à d'autres services connexes dans le domaine financier aux personnes exclues du système financier classique ou formel. Ils concernent en général les habitants pauvres des pays en développement.

«L'environnement financier et la réglementation sont idéaux pour lever des fonds, le cadre est très accueillant», reprend la directrice de Microfinanza Rating, une agence de notation spécialisée dans la microfinance. Rappelons que la Direction luxembourgeoise de la coopération au développement a collaboré dès le début des années 1990 avec les acteurs de la société civile spécialisés en microfinance. Aujourd'hui, le Grand-Duché est le centre de la microfinance dans le monde, puisque la majorité des fonds d'investissement impliqués dans le domaine y sont basés.

En 2022, 173 millions d'emprunteurs, dont 57% de femmes, étaient recensés dans le monde, note Lucia Spaggiari. «Le prêt moyen s'élevait l'an dernier à 984 dollars (918 euros). Les secteurs principaux sont le commerce (27% des prêts accordés en 2022) et les services (14%)». En outre, il existe aujourd'hui dans le monde une «cinquantaine» de fonds d'investissement dédiés à la microfinance ou qui font de la microfinance «de manière non marginale».

Finance intelligente face au climat

Cette année à Luxembourg, la Semaine européenne de la microfinance sera composée de 40 sessions autour de la digitalisation, la performance sociale, les investissements et financements, la finance agricole et pour les réfugiés - avec une emphase particulière sur la finance verte et la finance intelligente face au climat.