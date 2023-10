Aux Etats-Unis, le «shutdown» évité de justesse

Getty Images via AFP

Les États-Unis ont évité in extremis la paralysie de leur administration fédérale, avec l’adoption par le Sénat, à trois heures seulement du «shutdown», d’une mesure d’urgence permettant de continuer temporairement son financement.

Dans un revirement de dernière minute, la Chambre des représentants a d’abord passé ce texte proposé par le chef de file des républicains à la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, une tentative ultime d’éviter la paralysie. Adopté avec 335 oui (91 non) à la Chambre, il a été ensuite approuvé par 88 sénateurs contre 9, évitant in extremis un «shutdown» pour 45 jours, qui aurait mis des fonctionnaires au chômage technique et coupé l’aide alimentaire à certains bénéficiaires.