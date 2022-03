Polémique : Finances communales: ça coince

LUXEMBOURG - La capitale s'offusque des dernières propositions sur la réforme des finances communales.

Le Syndicat des villes et communes luxembourgeoises (Syvicol) n'a pas encore pris de position officielle sur ces propositions.

«On veut procéder à une redistribution des recettes aux communes sans augmenter le volume financier. On regarde quelle ville a la meilleure situation financière et on grignote sur ses réserves pour redistribuer». Selon l'échevin en charge des finances de la capitale, François Bausch (Déi Gréng), les propositions du ministère de l'Intérieur sur la réforme des finances communales pénalisent la «saine» gestion qui a permis de dégager, l'an dernier, «30 millions d'euros d'excédent».