«En trois minutes, nous devons être sur la piste pour intervenir»

Érigé après deux ans et demi de travaux, pour un coût total de 22,8 millions d’euros, le nouveau bâtiment, d’une surface de 5 800 m2 répartis sur quatre étages, se veut, aussi, durable et efficace sur le plan énergétique.

LUXEMBOURG – Le nouveau CIS Findel a été mis en service mercredi. Pour une plus grande efficacité opérationnelle et une mise à niveau des standards internationaux.

Flambant neuf! Sans mauvais jeu de mots, le tout nouveau Centre d’incendie et de secours (CIS) de l’aéroport du Findel est opérationnel depuis mercredi. «Nous sommes liés à des réglementations européennes (l’aéroport de Luxembourg relève de la catégorie 9, ndlr). Ainsi, lors d’un appel d’urgence dans le domaine aéronautique, nous devons impérativement être sur place pour intervenir endéans trois minutes», relate Gilbert Hoffmann, chef du CIS Findel (ex-CIS Aéroport). «C’est pourquoi nous devions disposer d’un bâtiment adapté et optimisé au niveau des chemins vers les pistes, de jour comme de nuit».

5 800 m2

Érigé après deux ans et demi de travaux, pour un coût total de 22,8 millions d’euros, le nouveau bâtiment, d’une surface de 5 800 m2 répartis sur quatre étages, se veut, aussi, durable et efficace sur le plan énergétique. «Il est équipé de panneaux photovoltaïques, et possède un bassin de rétention et un réservoir de 430 m3, qui permet le remplissage des citernes en eau des véhicules», précise Gilbert Hoffmann.