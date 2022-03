Discours d'Obama : Fini l'espionnage des dirigeants amis des USA

Le président des USA a assuré vendredi que ses agences du renseignement n'espionneront plus, sauf circonstances exceptionnelles, les dirigeants de pays amis et alliés de son pays.

«J'ai été très clair vis-à-vis de la communauté du renseignement: à moins que notre sécurité nationale ne soit en jeu, nous n'espionnerons pas les communications des dirigeants de nos alliés proches et de nos amis», a-t-il déclaré lors d'un discours consacré à une réforme des opérations de surveillance gouvernementales. «J'ai également ordonné à mon équipe de sécurité nationale, ainsi qu'à la communauté du renseignement, de travailler avec nos collègues étrangers pour renforcer notre coordination et notre coopération de manière à reconstruire la confiance», a encore dit le président américain.

Celui-ci a malgré tout noté que ses services continueraient à «réunir des informations sur les intentions des gouvernements à travers le monde», comme le font tous les autres pays. «On ne va pas s'excuser juste parce que nos services sont peut-être plus efficaces». «Mais les chefs d'Etat et de gouvernement avec qui nous travaillons en étroite collaboration (...) doivent être confiants dans le fait que nous les traitons en véritables partenaires», a repris Barack Obama. Les révélations sur les écoutes par la NSA de dirigeants étrangers, rendues publiques par des documents divulgués par l'ancien consultant Edward Snowden, ont mis à mal les relations entre les Etats-Unis et plusieurs de leurs alliés, et placé le président américain dans l'embarras. Washington n'a jamais confirmé les informations parues dans la presse, mais a implicitement reconnu les faits.