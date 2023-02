Fini les annonces de retards sur Twitter: «La SNCF se fout de nous»

La colère des usagers de la ligne Nancy-Metz-Luxembourg s'amplifie sur les réseaux sociaux. Editpress

L'annonce du début de semaine en a étonné plus d'un: «À compter de lundi prochain, votre fil ne publiera plus d’info horaire sur les retards et suppressions. L’info horaire en temps réel sera disponible via le service Flash Info Trafic et les applis de mobilités», a expliqué la SNCF… sur Twitter via le compte TER Nancy-Metz-Lux.

Une évolution qui interpelle, considérant les fréquents désordres sur cette ligne. Incidents techniques, grèves, pannes, travaux, il se passe rarement une journée sans que le trafic sur le sillon lorrain ne connaisse des perturbations. Et les commentaires en réponse sous les différents tweets d'information virent régulièrement au bureau des plaintes des usagers. Pour nombre d'entre eux, le message est clair: la SNCF modifie sa méthode de communication pour limiter la parole critique des voyageurs excédés.

«Foutage de g***** niveau ultime atteint», a réagi l'un des comptes d'usagers les plus suivis, tandis qu'un autre invite déjà les personnes concernées à contourner cette nouvelle manière de procéder pour que «les tweets et informations de la communauté restent visibles».

«Des alertes plus précises et plus rapides» La SNCF

Sollicitée par L'essentiel, la SNCF défend son nouvel outil «Flash Info Service», qui «permet d’obtenir des informations en temps réel par mail ou par SMS concernant la circulation des trains, sur un itinéraire et des plages horaires choisies. Ces alertes étant automatiques, elles sont plus précises et plus rapides».

Les équipes «Community Manager» pourront ainsi dégager du temps afin de «répondre à des demandes personnalisées sur l’axe Nancy-Metz-Luxembourg», avance la SNCF. Une légère adaptation des horaires d'ouverture du fil a donc été décidée, ce dernier étant désormais ouvert de 6h15 à 20h15. «Les sollicitations sont un peu plus nombreuses en soirée qu’en début de matinée», justifie la SNCF.

Gratuit, l'abonnement à «Flash Info service» s'effectue en entrant ses données personnelles, dont le numéro de téléphone et l'adresse e-mail, mais également la gare de départ et d'arrivée ainsi que les plages horaires aller et retour, limitées à deux heures maximum par trajet.

Peu d'impact de la grève sur le rail Malgré la nouvelle grève à la SNCF ce jeudi, la ligne Metz-Luxembourg sera peu impactée. Au départ de Metz vers Luxembourg, un train est supprimé, celui 13h. Dans l'autre sens, seul le train Luxembourg-Metz de 14h16 ne circulera pas. Le mouvement se termine vendredi matin.