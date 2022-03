Première aux Etats-Unis – Fini les chips, les bonbons et les sodas à la caisse

Première aux États-Unis : Fini les chips, les bonbons et les sodas à la caisse

La ville de Berkeley va interdire la vente des produits trop sucrés ou salés sur les présentoirs, situés aux caisses des supermarchés, afin de promouvoir une alimentation plus saine.

Le conseil municipal de Berkeley, ville universitaire de 120 000 habitants près de San Francisco, a adopté cette semaine à l'unanimité une ordonnance qui bannira des caisses les produits contenant plus de 5 grammes de sucres ajoutés ou plus de 250 mg de sodium par portion. L'interdiction vise également toutes les boissons contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants artificiels.

L'ordonnance relève que «des aliments bon marché et riches en sel, graisses saturées et sucres ajoutés sont prédominants dans les présentoirs des caisses». Les clients y sont «plus enclins à effectuer des achats impulsifs et les parents se battent avec leurs enfants qui réclament des confiseries à la fin des courses». L'interdiction, qui doit s'appliquer à 25 supermarchés de la ville, entrera en vigueur en mars prochain et les premières visites des inspecteurs sanitaires sont prévues en janvier 2022.