Euromillions : Fini les fins de mois difficiles, ils ont décroché le jackpot

Jusqu'ici confrontés aux difficultés du coût de la vie, Joe et Jess Thwaite peuvent enfin «rêver» après avoir remporté plus de 184 millions de livres, la plus grosse cagnotte de l'Euromillions au Royaume-Uni.

Le couple de quadragénaires du sud-ouest de l'Angleterre, parents de deux enfants scolarisés en primaire, a remporté 184 262 899 livres exactement le mardi 10 mai, avec un billet où les numéros gagnants avaient été choisis au hasard par le système. Si certains gagnants préfèrent rester discrets, ils ont révélé leur identité en direct à la télévision. «Ce résultat gagnant nous donne le temps de rêver, ce que nous n'avions pas eu avant», a déclaré Jess Thwaite, 44 ans, qui gère un salon de coiffure avec sa sœur.

Elle a évoqué «un énorme soulagement», soulignant que sa famille, comme tant d'autres, avait jusqu'ici du mal avec ses factures. «C'est énorme pour nous», abonde son mari Joe, 49 ans, ingénieur commercial, qui joue généralement quand il y a de gros montants en jeu. «J'ai allumé le chauffe-eau l'autre jour (...) en pensant que tout allait bien, ce qui n'était pas le cas avant», ajoute-t-il en référence à l'envolée des factures d'énergie au Royaume-Uni.

«C'était extraordinaire mais aussi irréel»

C'est lui qui a découvert qu'ils étaient les heureux gagnants du plus gros jackpot de l'Euromillions jamais remporté au Royaume-Uni, et le deuxième pour cette loterie proposée dans une dizaine de pays européens. Après avoir vérifié sur l'application de la loterie le lendemain du tirage, «j'ai regardé le montant. J'ai déposé le téléphone puis je l'ai repris et j'ai de nouveau regardé le montant (...). J'ai commencé à compter les chiffres et à ce moment j'ai pensé que c'était extraordinaire mais aussi irréel».

Le couple, qui vit dans une maison en mauvais état, entouré de nombreux animaux, dont des poneys, chiens et même geckos, a expliqué avoir décidé de se faire connaître pour mieux partager avec famille et amis. Jess et Joe Thwaite achèteront «probablement» une nouvelle voiture et emmèneront leurs enfants en vacances à Hawaï, où ces derniers ont toujours voulu aller.

Le précédent record au Royaume-Uni était de 170 millions de livres, remportées en octobre 2019 par un joueur resté anonyme, tandis que le plus gros jackpot de l'Euromillions, 220 millions d'euros, a été gagné en France en octobre 2021.