Etats-Unis – Fini l’impunité pour les collections NFT bidon

États-Unis : Fini l’impunité pour les collections NFT bidon

Deux auteurs d’une arnaque avec des biens NFT devront faire face à la justice.

Le procureur de Manhattan a inculpé jeudi deux hommes âgés de 20 ans pour fraude et blanchiment d’argent. Ethan Nguyen et Andre Llacuna auraient gagné 1 million de francs environ en vendant des jetons non fongibles (NFT) fondés sur des personnages de dessins animés appelés «Frosties».