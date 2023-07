Enseignement au Luxembourg: Finie l'école le samedi matin à Reckange-sur-Mess

Rentrée à l'école européenne au Kirchberg Les élèves de Reckange-sur-Mess auront cours selon les horaires classiques. Editpress

Cours le matin, du lundi au samedi et options pédagogiques l'après-midi. Cette organisation en place depuis 15 ans à Reckange-sur-Mess est désormais révolue. À la rentrée, les élèves auront des heures de classe classiques, les lundis, mercredis et vendredis toute la journée et les mardis et jeudis matins.

«À l'origine, les instituteurs proposaient des projets pédagogiques les après-midis afin que des relations différentes se nouent entre eux et les élèves, explique Carlo Muller, bourgmestre. Or, les temps changent et les instituteurs n'étaient plus en mesure de proposer ces options».

Pas d'horaires classiques à Parc Hosingen ni Goesdorf

Pendant deux ans, la commune et la maison-relais ont assuré les animations de l'après-midi, afin de laisser du temps aux parents pour s'organiser avant l'entrée en vigueur des nouveaux horaires.

Il n'y a donc plus qu'à Parc Hosingen et Goesdorf que les élèves ont classe le samedi matin. Revenir à des horaires classiques est «impossible» à Parc Hosingen à cause notamment des trajets. Les 560 élèves sont amenés en bus à l'école «et ils ne pourraient pas rentrer chez eux puis revenir l'après-midi. Et des activités parascolaires se sont développées avec la maison relais. Près de la moitié des élèves y vont les après-midi. Avec de l'école l'après-midi, nous ne pourrions pas conserver les 80 contrats conclus pour l'encadrement à la maison relais», explique-t-on au syndicat intercommunal Sispolo qui gère cette école régionale.

Des règles à respecter Dans la plupart des écoles fondamentales du pays, les élèves ont classe les lundis, mercredis et vendredis toute la journée, les mardis et jeudis matins. L'organisation scolaire proposée par les membres de la communauté scolaire doit être avisée par le directeur de région puis être soumis pour approbation au Ministère de l'Éducation nationale. Dans tous les cas, il faut 26 leçons hebdomadaires au cycle 1, avec des cours débutant à 8h le matin et à 14h l'après-midi. Du cycle 2 à 4, il faut 28 leçons hebdomadaires. «De légères adaptations en fonction de la situation locale peuvent être définies par les autorités communales, le directeur de l'enseignement fondamental entendu en son avis», précise le ministère.