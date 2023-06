Tendance: Finie la currywurst? En Allemagne, la viande s'éloigne des assiettes

En 2022, les Allemands ont consommé 52 kg de viande en moyenne, un plus bas depuis le début des statistiques en 1989. Le chiffre était d'environ 61 kg par personne il y a à peine cinq ans. Les inquiétudes concernant le bien-être animal, le changement climatique et la hausse des prix semblent avoir poussé les consommateurs à rechercher des alternatives à la viande pour remplir leurs assiettes.

Environ 10% des Allemands se déclarent végétariens, selon le ministère de l'Agriculture, contre 6% en 2018. Parmi eux, Florian Busmann, fonctionnaire de 28 ans, rencontré au Festival Vegan de Berlin, qui se présente comme l'une des principales manifestations européennes consacrées à la consommation végane. «Manger moins de viande est sans aucun doute une contribution à la fois pour l'environnement et pour les animaux. Et c'est sain également», assure à l'AFP cet ancien amateur de steaks grillés au barbecue.

«Élever moins d'animaux, mais mieux»

Depuis fin 2021, l'Allemagne a même un ministre de l'agriculture végétarien, l'écologiste Cem Özdemir, une première dans le pays. Attendu au tournant par le monde de l'élevage et l'industrie de la viande, il dit vouloir rendre le modèle productif plus vertueux, au bénéfice des consommateurs et des professionnels. L'élevage est «l'une des sources principales» des émissions de carbone dans l'agriculture, constate-t-il. Il souhaite prendre des mesures pour rendre cette pratique plus respectueuse du climat. «Par exemple, nous aiderons les agriculteurs à élever moins d'animaux, mais mieux», explique à l'AFP celui qui est devenu végétarien à l'adolescence.