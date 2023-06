Nouveau siège: Finie la route d'Esch, la nouvelle Sécu ouvre lundi

Une Cité flambant neuve qui s'étale sur 37 333 m², répartis sur 10 étages et 4 sous-sols, avec 18 guichets «plus accueillants» et une salle d'attente de 220 places assises.

La Caisse nationale de santé (CNS), le Centre commun de la sécurité sociale (CCSS), le Contrôle médical de la sécurité sociale (CMSS), l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance (AEC) et l'Association d'assurance accident (AAA) seront ainsi regroupés au 4, rue Mercier, à Luxembourg-Ville.

Un deuxième bâtiment à venir

Une Cité flambant neuve qui s'étale sur 37 333 m², répartis sur dix étages et quatre sous-sols, avec 18 guichets «plus accueillants» et une salle d'attente de 220 places assises. Dans une deuxième phase, la Cité de la sécurité sociale accueillera à moyen terme un deuxième bâtiment regroupant la Caisse nationale d'assurance pension (CNAP), la Caisse pour l'avenir des enfants (CAE) et le Fonds de compensation commun au régime général de pension (FDC). Le but étant de concentrer en un même lieu «toutes les institutions de la sécurité sociale». Les travaux devraient débuter à l'automne 2023.