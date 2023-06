Finies les amendes avec le paiement sur l’application

Tous ceux qui ont un jour tenté de se garer dans les rues de la capitale, notamment, ont un jour expérimenté les zones où les parcmètres n’acceptent que les pièces. Avant d’écoper d’une amende faute d’avoir pu utiliser billets et cartes bancaires. Il est depuis peu possible de payer depuis le GSM.

L’essentiel a réalisé le test. Après avoir téléchargé Indigo Neo, il a fallu remplir les données de carte bancaire et la plaque d’immatriculation du véhicule. Ensuite, l’application a proposé comme parking le plus proche celui de la place de l’Europe. Donc direction le Kirchberg où, à l’entrée du souterrain, la barrière s’est levée sans qu’il y ait besoin de prendre de ticket.

Tarif adapté

Rebelote à la sortie, la barrière s’est ouverte automatiquement. L’application a calculé le prix en fonction du temps de stationnement. «Pour entrer et sortir d’un souterrain, la plus-value n’est pas énorme, car prendre un ticket n’était pas contraignant», analyse un automobiliste qui a également testé l’application.

C’est dans la rue que l’outil est le plus utile, dans la capitale ou dans les autres communes couvertes par l’app. Avec la localisation, celle-ci reconnaît la place et propose de choisir un créneau horaire. L’essentiel a réservé pour une demi-heure, avant de partir presqu’aussitôt. Le tarif a été adapté, avec une facture de 10 centimes! Il est aussi possible de prolonger à distance, si un rendez-vous s’éternise. De quoi éviter quelques prunes pour les automobilistes de bonne foi!