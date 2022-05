Sexualisation des enfants: Finies les tenues d’écolières sexy dans les sex-shops britanniques

Britney Spears a popularisé l’uniforme scolaire comme tenue sexy, avec le clip de «Baby one more time» en 1998.

«Mon uniforme n’est pas un costume et je devrais être traitée comme un être humain, que ce soit lorsque je rentre chez moi à pied, lorsque je prends le bus ou simplement lorsque je me rends à l’école», raconte une jeune collégienne de la Sandbach High School (Cheshire), interrogée dans The Independent.