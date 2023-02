Alcool au Luxembourg: Finir le Dry January par «une soirée bien arrosée», quel intérêt?

Mais il y a un mais. À quoi bon s'engager dans la démarche si c'est pour la conclure par «une soirée bien arrosée lors de laquelle les personnes se lâchent»? La ministre de la Santé évoque «un comportement de récompense souvent observé à la fin du challenge». Et de poursuivre: «Il faut garder en tête qu’un mois sans boire d’alcool ne compensera pas les anciens abus et ne rendra pas non plus les abus qui suivront moins nuisibles».