Qualifications Mondial-2014 : «Finir le travail» après la victoire au Luxembourg

Le coach de la Russie a demandé à ses joueurs de terminer le travail face à l'Azerbaïdjan, mardi, afin d'officialiser leur ticket direct pour la Coupe du monde 2014 au Brésil.

«Après le match au Luxembourg (victoire 4-0), Capello nous a rappelé que nous n'avions pas encore obtenu notre place pour la phase finale», a expliqué à la presse le milieu de terrain Dmitry Kombarov. «Il nous a aussi dit que nous devions nous concentrer un peu plus. Et nous sommes prêts à nous battre pour gagner à Bakou», a ajouté Kombarov. La Russie, en tête du groupe F avec trois points d'avance sur le Portugal, n'a plus besoin que d'un nul contre l'Azerbaïdjan pour valider son ticket et mettre fin à une anormalité.

Organisatrice du Mondial-2018, elle ne peut pas se permettre de manquer une troisième coupe du monde d'affilée après 2006 et 2010. Nommé le 16 juillet 2012 sélectionneur d'une équipe en crise après son élimination dès le premier tour de l'Euro, Capello, 67 ans, n'a connu que deux défaites (1-0 au Portugal et en Irlande du Nord) en 12 rencontres officielles. En fin stratège, «maître» Capello sait que ses hommes, dans l'euphorie de leurs récents succès, pourraient se croire déjà au Brésil et se faire surprendre par des Azerbaïdjanais qui n'ont, certes, plus rien à gagner dans cette campagne de qualifications. Mais quel délicieux bonheur que de battre l'ancien «grand frère» russe et de l'obliger à disputer des barrages aux résultats incertains... D'autant que les adversaires des Russes sont dirigés par un fin renard, l'Allemand Berti Vogts, champion du monde en 1974 et vainqueur de l'Euro-1996 comme sélectionneur de la Mannschaft. Et que, selon la presse, chaque joueur toucherait 127 000 dollars de prime en cas de succès...

«Nous ne jouons pas pour des primes»

Non seulement les Russes vont évoluer devant un nombreux public local très bruyant et fervent, mais ils seront en outre privés de l'ailier Yury Zhirkov, blessé à la hanche vendredi et indisponible pour au moins deux semaines. Roman Shirokov, qui était capitaine au Luxembourg, s'est voulu rassurant et a affirmé que ses camarades étaient conscients de l'importance particulière de la rencontre de mardi. «L'Azerbaïdjan est invaincu à domicile dans ces qualifications. Ce sont des adversaires de talent et ils sont très motivés», a souligné le milieu de terrain du Zénit Saint-Pétersbourg.

«Mais nous nous sommes préparés pour gagner là-bas. Et nous jouerons pour notre pays et non pour une prime», a souri Shirokov, dans un clin d’œil à l'information de presse sur les primes azerbaïdjanaises. Les Russes se souviendront aussi que lors de la campagne qualificative pour le Mondial-2010, ils n'avaient pu faire mieux que 1-1 à Bakou après l'avoir emporté 2-0 devant leur public, terminant alors deuxièmes du groupe avant d'être sortis en barrages par la Slovaquie. «L'Azerbaïdjan sera très motivé, nous aussi. Et nous saisissons tous l'importance de ce match: il est le passage obligé pour aller à la Coupe du monde», a tranché Shirokov.