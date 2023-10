Finlande-Estonie: Une «activité extérieure» à l’origine de la fuite sur le gazoduc

Outre le gazoduc, une «perturbation» affecte en effet le câble de télécoms sous-marin reliant la Finlande et l’Estonie via le golfe de Finlande, mais aucun client n’était touché, selon l’opérateur de télécoms Elisa. La marine estonienne enquête sur les dommages causés à ce câble, selon les autorités de l’Estonie. La cause de la fuite sur le gazoduc n’est pas encore claire et «l’enquête se poursuit, en coopération entre la Finlande et l’Estonie», a dit le président finlandais.