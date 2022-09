Ouragans : Fiona a repris des forces en quittant la République dominicaine

Le premier ouragan majeur de la saison 2022 dans l’océan Atlantique souffle déjà à 185 km/h et devrait encore s’intensifier à l’approche de l’archipel britannique des Turks and Caicos.

L’ouragan Fiona, qui a gagné en puissance pour atteindre la catégorie 3 sur l’échelle de Saffir-Simpson, se dirigeait, mardi, vers les îles Turks and Caicos après avoir provoqué inondations et coupures de courant dans les Caraïbes. Avec ses vents soufflant jusqu’à 185 km/h, «Fiona est le premier ouragan majeur de la saison 2022 des ouragans dans l’Atlantique» et doit encore se renforcer, selon le Centre national des ouragans (NHC), basé à Miami.

Punta Cana toujours sans électricité

Dégâts «catastrophiques» à Porto Rico

À Porto Rico, Fiona a provoqué des glissements de terrain, fait tomber des arbres et des lignes électriques, rendu des routes impraticables et emporté un pont dans la ville d’Utuado. Plus de 800’000 personnes, selon les autorités, se sont retrouvées sans service d’eau potable. L’ouragan y a provoqué des dégâts «catastrophiques», selon le gouverneur de ce territoire américain, Pedro Pierluisi, et le président Joe Biden y a déclaré l’état d’urgence.