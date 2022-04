Football européen – La Fiorentina toujours dans la course à l'Europe

Leipzig est allé s'imposer largement dans la Ruhr, sur la pelouse du Borussia Dortmund. Le RB Leipzig s'impose 1-4, avec un doublé de Laimer (21e, 30e), Nkunku (57e) et Olmo (86e). Malen avait sauvé l'honneur de Dortmund à la 84e.

Ce succès permet à Leipzig de conforter sa quatrième place au classement, trois points devant Fribourg, 5e, et trois points derrière Leverkusen, sur le podium. Il fait aussi les affaires du Bayern, qui l'avait emporté plus tôt dans la journée et compte désormais une avance confortable de neuf points sur son dauphin Dortmund.