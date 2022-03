Firefox 3, le renard qui veut enflammer le web

34 mois de travail pour 1 000 développeurs: le navigateur de Mozilla est fin prêt pour le web 2.0. À télécharger

dès mardi soir.

Ses concepteurs, des centaines d'informaticiens bénévoles répartis de par le monde, nous promettent un navigateur plus léger, plus rapide et plus fonctionnel. Bref, un outil adapté aux très lourds sites estampillés «web 2.0». Mais la plus grande innovation, c'est probablement la manière dont Firefox 3 va s'adapter à votre usage d'Internet.