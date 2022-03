Firefox en version mobile

Fennec, c'est son petit nom. La fondation Mozilla a rendu disponible son navigateur pour téléphone mobile en version bêta.

Firefox passe sur mobiles. Pour l’instant limité aux tablettes Nokia 810, le navigateur est destiné principalement à être une version test, si on se fie à la présentation de Mozilla sur son site. Le but: encourager le développement et l’adaptation des extensions qui ont fait le succès de Firefox sur le navigateur mobile Fennec. Ce dernier est en l’occurrence capable de supporter les modules complémentaires.