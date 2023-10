Emile, Pablo et Thibault vont représenter le Luxembourg à Singapour

Emile, Pablo et Thibault vont représenter le Luxembourg au First Global Challenge.

Plus de 190 pays participent au First Global Challenge, une compétition de robotique qui a lieu du 7 au 10 octobre à Singapour. Le Luxembourg en fait partie avec une équipe composée de trois élèves de terminale du lycée Vauban: Emile Rose, Pablo Otera et Thibault Garel.