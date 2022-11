Fiscalité au Luxembourg : Les très riches payent la moitié des recettes de l'impôt sur le revenu

Si on examine la distribution de ménages par classe de revenu imposable pour l'année d'imposition 2020 (IRPP + retenue d'impôt sur traitement et salaires), on voit que 1 294 ménages se situaient dans la classe de revenu imposable supérieur à 500 000 euros par an. À l'extrême, la classe de revenu imposable de 0 à 20 000 euros comprenait 185 036 ménages.