Fischer : Le Muffin de l'Espoir

La Boulangerie Fischer commercialise un «Muffin de l'Espoir», dont une partie des bénéfices sera reversée à la Fondation Cancer Luxembourg.

La Boulangerie Fischer soutient la Fondation Cancer Luxembourg et ses actions en matière d’information, prévention du cancer et accompagnement du patient et ses proches. A partir du 22 février prochain, le « Muffin de l’Espoir », à base de myrtilles et noisettes, sera vendu dans toutes le boutiques Fischer. Pour chaque pièce achetée, 0,20 euro sera reversé à la Fondation Cancer Luxembourg.

La Boulangerie Fischer s’engage depuis toujours dans nombre de domaines comme la santé et le bien-être, les enfants et l’éducation, les actions sociales, écoresponsables, etc.

Dans le domaine de la santé, le cancer est un sujet de société auquel nous sommes tous, de près ou de loin, confrontés. En Europe, chaque année, environ 1,6 million de personnes en âge de travailler reçoivent un diagnostic de cancer. Les traitements contre le cancer vont souvent de pair avec des arrêts-maladies de longues durées. Grâce aux progrès en matière de diagnostic, de dépistage et de traitement, les patients sont mieux pris en charge et peuvent reprendre une vie active plus vite…

Pour Carole Muller, CEO de la Boulangerie Fischer, l’entreprise a un rôle actif à jouer dans le soutien de ses employés et dans leur réintégration au sein de l’entreprise : «Quand cela est possible, il est important d’effectuer des adaptations de postes, de missions et d’horaires. Ces points doivent être encore plus abordés et encadrés avec l’appui du gouvernement et de la CNS».

Par ailleurs, pour davantage accompagner les salariés, il s’agit aussi «d’être à leurs côtés pour les diriger vers des structures comme la Fondation Cancer Luxembourg. Et appuyer une structure comme celle de la Fondation dans ses actions fait partie d’une suite logique de nos engagements pris dans le secteur de la santé».

C’est pourquoi la Boulangerie Fischer soutient la Fondation Cancer Luxembourg en commercialisant du 22 février au 30 avril prochain, le «Muffin de l’Espoir», un muffin vegan aux myrtilles et noisettes. Pour chaque pièce vendue, une partie des ventes est reversée à la Fondation pour que ses projets continuent à se développer et à perdurer.

Depuis plus de 25 ans, l’information, l’aide et la recherche sont les trois piliers de la Fondation. Ses équipes offrent de nombreux services au profit du patient et de sa famille. Elles communiquent également activement sur la prévention et la vie avec et après un cancer.

Pour renforcer le succès de ce partenariat, « le Muffin de l’Espoir » sera également proposé à tous les participants du Relais pour la Vie qui aura lieu du 25 au 26 mars 2023… La recette des ventes sera entièrement reversée à la Fondation Cancer Luxembourg. Et les équipes de la Boulangerie Fischer ainsi que celles de son fidèle fournisseur Panelux S.A., répondront également présents pour courir ensemble contre le cancer !