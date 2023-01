Fischer : La vie en vert et bleu: une collaboration Fischer & Lisa Junius

Cette année, pour l’Épiphanie 2023, Fischer lance une «Galette des Reines» à la frangipane et au chocolat en collaboration avec l’artiste luxembourgeoise Lisa Junius. Un beau partenariat pour de belles créations de fèves, de couronnes et même de bijoux.

Fischer

En quelques mots, peux-tu nous parler de ton parcours, ton univers et tes créations d’artiste?

Lisa Junius: En 2016, après mes études d’Arts Plastiques à l’Université de Strasbourg, je me suis lancée en tant qu’indépendante. Depuis 2017, je loue un atelier au Creative Hub 1535° à Differdange et je travaille sur de nombreux projets en associant à mes œuvres un monde onirique, souvent avec des figures féminines, dans des nuances de bleu sur motifs blancs, ou inversement. Je m’intéresse aussi bien aux objets, qu’à l’architecture ou encore aux beaux-arts… Je crois que pour être inspirée et créer, il faut aussi s’ouvrir à d’autres matériaux, d’autres supports et essayer de nouvelles techniques.

Quelle a été ta réaction lorsque tu as appris que la Boulangerie Fischer souhaitait créer une Galette des Reines et que l’enseigne a pensé à toi pour la création de ses fèves 2023?

L.J. : J’ai tout de suite été séduite et très enthousiaste à l’idée de collaborer sur le projet proposé par l’équipe marketing de la Boulangerie Fischer. Dès le début, j’ai aimé cette possibilité de créer tout un univers en bouleversant un peu les codes de la Galette des Rois, tout en respectant la tradition. C’est un peu magique de pouvoir raconter une histoire à travers mon univers céleste et féminin et la proposer aux clients de la Boulangerie Fischer pour une belle période festive. Avoir l’occasion de débuter 2023 sur cette action me fait vraiment plaisir…

Quels ont été tes inspirations et tes axes de travail pour ces créations Fischer?

L.J. : Avec la Boulangerie Fischer, le postulat de départ était de proposer parmi toutes les Galettes des Rois, une Galette des Reines. Dans cet esprit, je voulais représenter une reine un peu spéciale. Une reine du ciel et de la nuit en harmonie avec elle-même… Une déesse. De là, j’ai créé une couronne et une série de 5 fèves que nous avons décidé aussi de décliner en médaillon pour pouvoir les porter en collier avec un joli cordon… bleu, bien sûr! (rires)

Quelques mots sur ta collaboration avec l’enseigne Fischer et sur tes projets pour 2023…

L.J. : Cela a été une expérience très agréable. L’équipe Marketing Fischer était très chaleureuse et à l’écoute de mes idées. C’était une collaboration basée sur des propositions, des échanges, le tout dans une ambiance professionnelle et conviviale. À partir du 27 décembre, la proposition de la gamme des Galettes Fischer sera une belle gourmandise sous le signe du merveilleux et du fantasmagorique… Je suis impatiente d’entendre le retour des clients Fischer! Enfin, pour 2023, concernant mes prochains projets, je ne sais pas encore exactement sur quoi je vais travailler. Mais, tout comme vous, j’ai hâte de le découvrir… :)

La collaboration Lisa Junius X Fischer est à retrouver dans les boulangeries Fischer, sur le site et les réseaux sociaux Facebook et Instagram.